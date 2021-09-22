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Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi - Son Dakika

Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi

22.09.2021 15:09

Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi Bodrum Belediyesi, Modern Bodrum Müzesi'nin kurulması için çalışmalar yürütürken trafik kazasıyla hayatını kaybeden Murat Balkan anısına sergi düzenledi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, Modern Bodrum Müzesi'nin kurulması için çalışmalar yürütürken trafik kazasıyla hayatını kaybeden Murat Balkan anısına sergi düzenledi.

Aspat Koyu'nda uzun yıllar resim ve heykel çalıştayları düzenleyen Balkan'a saygı niteliği taşıyan ve Prof. Dr. Kıymet Giray küratörlüğünde hazırlanan 'Murat Balkan Koleksiyonu'ndan Seçkiler' sergisi, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Modern Bodrum Müzesi'nin kurulması için çalışmalar yürütürken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren Murat Balkan anısına düzenlenen serginin açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

"Sanatçıların başlattığını bitirmek bizlerin görevidir"

Sanatın; yaşamın, aklın, doğanın, varoluşun, umutların, beklentilerin, kayıpların ve yıkımların ifadesi olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sanatçıların tanrıdan gelen kabiliyetleri, ışıkları, etrafa büyük bir etki yapıyor. Sanatçılarla yan yana geldiğiniz zaman ruhunuzun iyileştiğini, tedavi olduğunu hissediyorsunuz. Sanat böyle bir şey ve sanatın insana kattığı çok şey var. Bu yüzden sanata ve sanatçıya böylesine önem ve değer veren Murat Balkan gibi değerli büyüklerimizin bunun gelişmesinde, gelecek kuşaklara aktarılmasında çok büyük bir misyonu var. Çünkü bu iş gönüllü bir iş, yürekten geliyor. Murat Bey doğa ve sanat aşığıydı. Doğa ve sanatı birleştirme yolunda 18 defa üst üste büyük sempozyumlar gerçekleştirmesi bizim için çok değerliydi. Aspat Modern'in kuruluşu için yaptığı çalışmalar yarım kalmayacak. Onların başlattığını bitirmek bizim en büyük sorumluluğumuz ve görevimiz. Müzeyi hayata geçirdikten sonra bugün bu gördüğümüz eserlerin çok daha fazlasını o müzede göreceğiz ve keyfini yaşayacağız diye düşünüyorum. İnşallah hep beraber sizinle o müzenin de açılışını yaparız ve Murat Bey'e de Bodrum'dan çok önemli bir selam göndeririz" dedi.

Balkan'ın kızı, O'na dair cümlelerini paylaştı

Babasının doğum gününde onu güzel bir sergiyle anmak ve onun sanata olan tutkusunu sanatseverlerle paylaşmak istediklerini söyleyen Murat Balkan'ın kızı Naz Balkan Gürses, babası için yazdığı cümleleri paylaştı:

"Canım babacığım, senin çok güzel bir yerde hatta Aspat'ta olduğuna ve bizi huzur içinde seyrettiğine eminim. Senin hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyor, seni her geçen gün daha çok özlüyoruz. Bize öğrettiklerin için minnettarız seni çok seviyoruz."

Balkan'ın anısına düzenlenen sergide, koleksiyonundan küçük bir bölüm de yer alıyor. Ayrıca sergide; Adnan Turani, Aslı Özok, Ali Kotan, Bedri Baykam, Bedri Rahmi, Devrim Erbil, Ergin İnan, Ertuğrul Ateş, Ferruh Başağa, Gencay Kasapçı, Habip Aydoğdu, Hakan Esmer, Harun Antakyalı, Kayhan Keskinok, Lasche, Lütfi Günay, Mehmet Gün, Neşe Erdok, Ömer Ulaş, Özdemir Altan, Pol Andersen, Selim Turani, Ş. Ateş, Şadan Bezeyiş, Şeref Akdik ve Turan Erol gibi pek çok sanatçının eserleri de sanatseverlere sunuluyor.

Sergi 21 Eylül-21 Kasım tarihleri boyunca saat 10.00-21.00 aralığında ziyaret edilebilecek.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi
Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi
Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi
Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi

Şevket Sabancı, Ahmet Aras, Heykel, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi - Son Dakika
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