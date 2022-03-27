Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi

27.03.2022 13:25

Son dakika haber... Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Barış Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Barış Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Dün Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Yılmaz için tören düzenlendi.

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yılmaz'ın öz geçmişi okundu.

Törene Yılmaz'ın annesi Hülya, babası Ayhan, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve mesai arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Polisin hastanede hayatını kaybeden eşi Şeyma Yılmaz'ın 3 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi.

Dün Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda O.A. yönetimindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Şeyma Yılmaz ile sürücü O.A. ve aynı araçta bulunan kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Şeyma Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi

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Son dakika haber... Kazada ikizlere hamile eşiyle yaşamını yitiren polis memuru için tören Son dakika haber... Kazada ikizlere hamile eşiyle yaşamını yitiren polis memuru için tören Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı Son dakika haber! Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketine uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi - Son Dakika


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