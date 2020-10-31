Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı - Son Dakika

Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı

31.10.2020 14:29

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza yapan otomobilden yola saçılan domates ve elmaları, jandarma ekipleri topladı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza yapan otomobilden yola saçılan domates ve elmaları, jandarma ekipleri topladı.

Taşlıca Mahallesi'nde Orman Uçar'ın kullandığı 07 VF 254 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Sürücü Uçar ile otomobilde bulunan eşi Meryem Uçar, kendilerine yardıma gelen jandarma ekiplerine bagajda bulunan elmalardan ikram etti.

Jandarma ekipleri de yola saçılan domates ve elmaları toplayarak, çifte yardımda bulundu.

Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı
Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı
Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı
Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı

Jandarma, Antalya, Domates, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı         
14:23
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor         
13:49
Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi         
13:39
15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada 15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada         
12:27
53 yaşındaki Fadime Teyzenin kurtarılma anında duygulandıran sözler; ''Biz devletiz, senin için geldik'' 53 yaşındaki Fadime Teyzenin kurtarılma anında duygulandıran sözler; ''Biz devletiz, senin için geldik''         
11:54
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi         
11:09
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz         
10:13
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 15:15:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei