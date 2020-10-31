Trafik kazasında yola dökülen elma ve domatesleri jandarma ekipleri topladı - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaza yapan otomobilden yola saçılan domates ve elmaları, jandarma ekipleri topladı.
Taşlıca Mahallesi'nde Orman Uçar'ın kullandığı 07 VF 254 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Sürücü Uçar ile otomobilde bulunan eşi Meryem Uçar, kendilerine yardıma gelen jandarma ekiplerine bagajda bulunan elmalardan ikram etti.
Jandarma ekipleri de yola saçılan domates ve elmaları toplayarak, çifte yardımda bulundu.
- Kaynak: AA
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