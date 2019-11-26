Trafik kazasından bilek güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonluğuna

Çanakkale'de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen Ümit Burunlular, 8 yıl önce başladığı bilek güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Burunlular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör olarak başladığı bilek güreşini 2016'dan beri profesyonel anlamda sürdürdüğünü söyledi.

Bu branşta başarılar kazandığını belirten Burunlular, "2018'de namağlup, sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonluğunu kazandım. 2019'da da Romanya'da sağ ve sol kolda dünya şampiyonu oldum." dedi.

Zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Burunlular, Çanakkale'de bu branşta antrenör bulunmadığı için çalışmalarını tek başına sürdürdüğünü aktardı.

İnternetteki videolardan ve milli takımda bulunduğu 15 günlük kampta öğrendikleriyle kendini geliştirmeye çalıştığını kaydeden Burunlular, "Normalde haftalık program yapıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri 15.00-20.00 saatlerinde önce hafif ısınma, ondan sonra ağır kardiyo tarzında piramit programın yanı sıra düz program ve ağırlıklarla, milli takım antrenörlerinden aldığım bilgiler doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefim şampiyonluk serisini devam ettirmek"

Dünya ve Avrupa şampiyonu Burunlular, şampiyonluk kürsüsünden inmeden seriyi devam ettirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Bilek güreşinin, olimpik bir branş olmadığı için yeterince ilgi görmediğine değinen Burunlular, şöyle konuştu:

"Çok güç gerektiren bir spor. Bu kapsamda da olimpik spor olmasını bekliyoruz. Olimpiyat sporu olursa hedefim, olimpiyatlarda da sağ ve sol kolda namağlup olarak hem ülkemi hem de Çanakkaleli bir sporcu olarak şehrimi temsil etmek istiyorum.

Yurt dışında bana 'Big Türk' yani 'Büyük Türk' diyorlar, saygı duyuyorlar. Bunu onlara söyletebilmek onur verici. Bu seneki yarışmada, çok güçlü olan Rus rakibimi zor da olsa yendim. 'Sen büyüksün' diye el hareketi yaptı ve sonrasında elimi öptü. Tabii yaş olarak da ben ondan büyüğüm, o yüzden güzel bir duygu. İki Rus rakibim vardı, birini sağıma diğerini soluma alarak birinci oldum."