Kazada 3 personel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Kızılcakese köyünde bir kişinin yaralandığı sıkışmalı trafik kazasından dönen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait arama kurtarma ekibi aracı, Ilıksu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: ZONGULDAK - Trafik kazasından dönen arama kurtarma ekibi aracının bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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