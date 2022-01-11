KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazasının ardından resim yapmaya başlayan genç hayallerini tuvale yansıtıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından resim yapmaya başlayan 12 yaşındaki Hacı İhram Yanık, atölyeye dönüştürdüğü odasında hayallerini tuvale yansıtıyor.

Henüz 9 yaşında okuluna giderken geçirdiği trafik kazasının ardından iki bacağı kırılan, hastanedeki tedavisinin ardından evinde resim dergilerini inceleyerek bu sanata merak salan Yanık, kentteki çeşitli kurslara katılarak, manzara ve portre resimlerinde kendini geliştirmeye başladı.

Serintepe Mahallesi'ndeki evinin bir odasını yaptığı resimlerle atölyeye dönüştüren ve katıldığı çeşitli yarışmalarda derece ve ödüller alan Yanık, gününün büyük bir bölümünü hayallerini tuvale ve kağıtlara yansıtarak geçiriyor.

Bir süre önce kişisel resim sergisini de açan Yanık, bugüne kadar yaptığı 47 resim tablosu görenlerin dikkatini çekiyor.

Hacı İhram Yanık, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi.

Gününün büyük bir bölümünü resim yaparak geçirdiğini anlatan Yanık, "Resim ve ressamlar beni çok etkiledi. Bende neden yapmayım dedim. Babamdan resim defteri boyalar ve fırçalar istedim. Kendi oturduğum ve yattığım yerden yapmaya başladım. Sonra kendimi geliştirdim, eğitimler aldım." dedi.

Yanık, gelecekte uluslararası yarışmalarda derece elde etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.