Üye Girişi
Trafik keşmekeşi akıllı kavşaklarla önlenecek - Son Dakika

Trafik keşmekeşi akıllı kavşaklarla önlenecek

04.01.2022 10:08
Trafik keşmekeşi akıllı kavşaklarla önlenecek

Düzce Belediyesi, ulaşım ve trafik güvenliği için yaptığı çalışmalarda yatay ve düşey işaretleme çalışmalarının yanı sıra trafik sinyalizasyonuna da da ağırlık verdi.

Düzce Belediyesi, ulaşım ve trafik güvenliği için yaptığı çalışmalarda yatay ve düşey işaretleme çalışmalarının yanı sıra trafik sinyalizasyonuna da da ağırlık verdi. Kent Merkezindeki iki kavşakta manyetik dedektörlü sistem ile trafik hep açık olacak.

Trafik güvenliğinin sağlanması için kavşakların düzenlenmesi, planlanması ve işletilmesi amacıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşaklar denetimler ile bu noktaların iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor. Kervan Kavşağı ile başlayan akıllı sinyalizasyon çalışmalarına şehir merkezinde yenileri ekleniyor. Bu kapsamda Aziz Yıldırım Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik sinyalizasyonları son teknoloji sistemleri ile donatıldı.

Yeni teknoloji kullanılıyor

Kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleme sürelerini en aza indirmek için yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi için çalışma başlatan Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2 kavşakta asfalt altına loop dedektörler monte etti. Bu sayede oluşturulan elektriksel manyetik alandan araç geçişine göre yeşil ışık süresinin belirlenmesini sağladı. İlk etapta Aziz Yıldırım Caddesi ve Atatürk Bulvarında uygulanan sistem araç yoğunluğuna göre çalışarak yakıt ve zamandan tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yayalar için ışıklara buton koyuldu

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayalar için de gerekli çalışmalar yapılırken, trafik ve ulaşım güvenliği için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Sürücülerin yanı sıra yayaları da unutmayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü kavşaklara geçiş üstünlüğü butonları da yerleştirmeye başladı. Böylelikle yayalar ışıklarda konulan butonlara basarak karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçebilecek

Yeni sistemlerle trafik rahatlatılacak

Düzcelilerin trafik şikayetlerini en aza indirmek için yeni teknoloji ürünlerini hayata geçirek için çalışma başlattıklarını ve bunun ilk örneklerini de uygulamaya aldıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'mizde trafik akışını düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon sistemlerini yeniliyoruz. Kervan Kavşağı ile başlattığımız akıllı sinyalizasyon çalışmalarını loop dedektör adı verilen manyetik alan sistemi ile çalışan uygulama ile devam ediyoruz. Şimdilik iki kavşakta başladık. Ancak daha sonra diğer kavşaklarımızda da yeni sistemleri kullanacağız" diye konuştu.

Trafik kontrol merkezi kuruluyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de trafik sorununu bitirmek için Ulaşım Master Planı anketlerinin ardından yeni yöntemlerle yol alacaklarını sözlerine eklerken trafikte kamera sistemlerinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Tek merkezden tüm kavşakların kontrol edileceğini söyleyen Başkan Özlü; "Trafik İzleme noktasını kuracağız. Böylelikle özellikle akıllı sinyalizasyon olan kavşaklardaki trafik akışını balıkgözü kamera sistemleri ile 7/24 takip edeceğiz. Metek TOKİ kavşaklarımız da kamera sistemleri ile donatılacak. Böylelikle tek bir merkezden tüm kavşaklarımızı kontrol edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Trafik keşmekeşi akıllı kavşaklarla önlenecek
Trafik keşmekeşi akıllı kavşaklarla önlenecek

YORUMLAR
500

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik keşmekeşi akıllı kavşaklarla önlenecek - Son Dakika


Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı         
10:12
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans         
10:07
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Lahana verip ihtiyacı olanı alıyorlar Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Lahana verip ihtiyacı olanı alıyorlar         
08:01
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:09 Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!
10:08 Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan büyük tepki
10:07 Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda
10:06 Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans
09:52 Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
09:40 Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor
09:24 Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası
09:22 Katil zanlısı konuştu: Bandırmalıoğlu, uyuşturucu baronlarının tetikçisiydi
09:16 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik keşmekeşi akıllı kavşaklarla önlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement