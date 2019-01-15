Trafik Kontrol Merkezi, Kavşaklardaki Trafiği Denetliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı ulaşım sistemleri kapsamında kurulan Trafik Kontrol Merkezi, kent merkezindeki kavşakları izleyerek, kavşaklarda yaşanan sıkışmalara karşı önlem alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı ulaşım sistemleri kapsamında kurulan Trafik Kontrol Merkezi, kent merkezindeki kavşakları izleyerek, kavşaklarda yaşanan sıkışmalara karşı önlem alıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafiğin nabzını tutan Trafik Kontrol Merkezi, kavşakları koordine ederek, sıkışan trafiği açmak için 24 saat mesai harcıyor.



Trafik Kontrol Merkezi üzerinden il merkezinde 271 sinyalize kavşak, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde 24 kavşak olmak üzere, toplam 295 kavşağa erişim sağlandı. Trafik operatörü personellerince hareketli ve balıkgözü kameralarla 7 gün, 24 saat izlenen 45 kavşakta, trafiği etkileyecek olumsuzluklar tespit edilerek, sıkışıklığın giderilmesine destek verildi. 2018 yılında 8 farklı noktada Değişken Mesaj İşaretlemeleri (DMİ) Sistemleri'nin faaliyete alınması ve 50 bluetooth algılama cihazının bu sistemlere entegre edilmesiyle birlikte Trafik Kontrol Merkezi üzerinden trafik yönlendirmeleri, trafik uyarıları ve meteorolojik durum mesaj bilgilendirmeleri başladı.

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