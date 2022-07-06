TRAFİK KONTROL NOKTASINDA KAZA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yol uygulaması sırasında 2 ayrı kaza meydana geldi. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında Ilıca Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde Manavgat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği görevlilerince yürütülen yol denetleme uygulaması sırasında Antalya'dan Manavgat istikametine giden Saim Atmaca idaresindeki 07 ACV 566 plakalı otomobil, denetleme nedeniyle yavaşlayan araçlardan önce Aziz Dengül idaresindeki 07 LMP 80 plakalı otomobile arkadan çarptı, daha sonra hızını alamayarak park halinde bulunan Yusuf Acar idaresindeki 07 NDZ 44 plakalı TIR'a çarparak durdu. TIR'ın dorsesine sıkışan otomobilde bulunan Saim Atmaca olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Atmaca'nın hafif yaralandığı ve bilincinin açık olduğu kaydedildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Aziz Dengül, Kumköy'den geliyordum, trafik uygulama noktası vardı yavaşladık, o sırada otomobil geldi arkadan çarptı, daha sonra da gitti TIR'ın altına girdi. Çok hızlıydı. Durumu iyiydi, başında bir yarası vardı, bilinci açıktı, ben bir an şok oldum dedi.

Otomobilin çarptığı TIR sürücüsü Yusuf Acar ise Kontrol noktası vardı burada, konvoy vardı. Ben burada durdum, önce orada bir araba vardı ona vurmuş sonra da gelip bana vurdu. Ona vurunca dengeyi kaybetti, sonra bana vurdu diye konuştu.

100 METRE ARAYLA İKİNCİ KAZA

İlk kazanın olduğu sırada, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride ise Ahmet Muhammed İnci idaresindeki 31 KMB 98 plakalı otomobil, yol kenarında duran 59 AEZ 896 plakalı TIR'a kayarak arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 11 yaşındaki çocuk hafif yaralandı. Ahmet Muhammed İnci kaza ile ilgili olarak, Burada trafik kontrol noktası kurmuşlar, önümdeki araç TIR'ın altına girdi, kafadan zarar gördü kanlar içinde, ben de önümdeki araç sola kırdı, 'bana vurmasın' diye arabanın kıçını atarak geldim buradan vurdum. Önden vursaydım ben ne olacaktım Karım, kızım ne olacaktı Allah'tan bir şey olmadı dedi. İnci'nin vurduğu TIR şoförü ise Yerdeydim, bir baktım arkadaşın üzerine araba gelmiş, arabaya vurmamak için bu tarafa kırmış diye konuştu.

Kazada hafif yaralan çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.