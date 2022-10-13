Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı - Son Dakika
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Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı

13.10.2022 18:55
Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; bir otomobilden 115 adet tarihi eser ve obje, 2 dedektör ile kazı malzemesi ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; bir otomobilden 115 adet tarihi eser ve obje, 2 dedektör ile kazı malzemesi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Darıdere Mevkii'nde gerçekleştirdikleri yol emniyet ve kontrol devriyesinde İ.S.'nin otomobilini durdurdu. Otomobilde arama yapan ekiplerce, bir poşet içerisinde 35 adet Bizans ve Roma dönemine ait farklı ebat ve türlerde sikke, 80 adet farklı ebat ve türlerde tarihi obje olmak üzere toplam da 115 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan aramalarda 2 adet dedektör ve kazı aletleri de ele geçirilirken, İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Sarız, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı - Son Dakika
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