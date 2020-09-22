Trafik kuralları çocuklara parkurda öğretilecek - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklara trafik kuralları hakkında ücretsiz eğitim imkanı sunacak olan ve yapımına başlanması planlanan Trafik Eğitim Merkezi için Melen Su Park'ta incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Trafik Eğitim Merkezi toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Hayri Şen ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası, Trafik Eğitim Merkezi yapılması planlanan Melen Su Park'ta incelemelerde bulunuldu. Vali Atay bölgede trafik güvenliği eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Melen Su Park'ta yapılacak olan Trafik Eğitim Parkuru, çocuklar ve gençlerin trafik eğitimlerinde uygulamalı derslerin yapılacağı büyük bir eğitim alanı olacak. Kasım 2020'de tamamlanması planlanan proje ile okul çağındaki çocuklara trafik kurallarının uygulamalı olarak öğretilmesi planlanıyor. - DÜZCE