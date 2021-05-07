Trafik kuralları tiyatro gösterisiyle çocuklara anlatıldı - Son Dakika

İstanbul Ticaret Üniversitesince, "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilkokul çağındaki çocuklara tiyatroyla trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla düzenlenen 224 gösteride, 31 bin 418 öğrenci ve aileleriyle toplamda 126 bin kişiye ulaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesi protokolü kapsamında yapılan çalışmalar, üniversitenin Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yürütücülüğünde devam ediyor.

Projeyle ilkokul çağındaki çocuklara, hem görsel hem işitsel bir eğitim yöntemi olarak tiyatro gösterileri ile "Ağaç yaş iken eğilir" bakış açısıyla trafik kurallarının öğretilmesi amaçlandı. Şimdiye kadar proje kapsamında yapılan 224 gösteride, 31 bin 418 öğrenci ve aileleriyle toplamda 126 bin kişiye ulaşıldı.

Ayrıca, kamu spotu ile ana akım medya da dahil olmak üzere 7 bin 285 gösterim gerçekleştirildi. Projenin sosyal medya hesaplarından ise 27 bin 500 takipçiye ulaşıldı.

Salgın nedeniyle tiyatral gösterilere geçici olarak ara verilse de proje çalışmaları sosyal medya ve sanal ortamda devam ediyor. Bu kapsamda video, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığının EBA ilkokul ve ortaokul programlarında gösterime girdi.

Proje, uluslararası platformlarda duyuruluyor

Ulusal düzeyde 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlatılan proje 2 yılını tamamlarken, son zamanlarda Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tarafından yapılan girişimlerle projeye uluslararası bir boyut kazandırma yolunda önemli mesafeler kat edildi.

Bu kapsamda, 28 Nisan'da Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı uluslararası toplantıda, 5 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısının kararı alındı ve uluslararası platformda "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesinin, Türkiye'nin trafikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza sayılarında yüzde 50 oranında azalma sağladığı başarısının anlatılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler 6. Yol Güvenliği haftası kapsamında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezince, Uluslararası Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yaşanabilir Caddeler ve Sokaklar Paneli" gerçekleştirildi.

Panelde, karayolu trafik güvenliğini artıracak çalışmalardan bahsedildi ve bu yıl Birleşmiş Milletlerin bir kampanyası olan kentsel alanlarda 30 kilometre/saat hız sınırına destek verildi.

Söz konusu kampanya ile "Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi entegre edilerek, çocuklarla çekimleri yapılan bir video da izletildi. Panelde, Türkiye'de ölümlü/yaralanmalı trafik kaza sayısında önemli düşüş sağlanarak elde edilen başarının sırları ve yapılanlar katılımcılara aktarıldı.

Ayrıca, bundan sonraki süreçte trafik bilinci, trafik kültürü, alternatif ulaşım türü tercihleri ve gerekli alt yapılar, çocuk yaşta eğitim, farkındalık çalışmaları gibi öneriler Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarla paylaşıldı ve ileriye dönük benzer amaçlara hizmet edecek ortak projelerin yapılması önerilerinde bulunuldu.