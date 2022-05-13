Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler - Son Dakika
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Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler

13.05.2022 13:04

Trafik kurallarına sanatla dikkat çektilerÇORUM Çorum'da bir grup tiyatro öğrencisi, trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla pandomim gösterisi yaptı.

Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler

ÇORUM Çorum'da bir grup tiyatro öğrencisi, trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla pandomim gösterisi yaptı.

Karayolları Trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde trafikte farkındalığı artırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Tiyatro Dördüncü Duvar üyeleri trafik yoğunluğunun yaşandığı 5 farklı kavşakta etkinlik düzenledi.

Tuzcular kavşağında "Yayaya yol ver", "Öncelik hayatın, Öncelik yayanın", "Telefonu bırak", "1 dakika çok şeyi değiştirir", "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Hayatıma kastım yok kaskım var" ve "Bazıları hızı seçer siz yaşamayı seçin" yazılı pankartlarla pandomi yapan tiyatrocu gençler sürücüler ve yayaları trafik kurallarına karşı uyardı.

Tiyatro Dördüncü Duvar Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, Trafik Şube Müdürlüğü ile güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, amaçlarının trafik kurallarına karşı farkındalığı artırmak olduğunu söyledi. Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise, trafik kenti olan Çorum'da özellikle yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için tiyatro sanatçıları ile birlikte farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini vurgulayan Bünyamin Demir, "Kentte beş önemli kavşağımız var. Bu kavşaklardan bir tanesi de Tuzcular kavşağıydı. Sürücüler, yolcular ve yayaların can güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için planlamalar yaptık" dedi.

Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler
Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler
Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler
Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler
Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler

YORUMLAR
500
Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler - Son Dakika


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