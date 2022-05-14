Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler

14.05.2022 00:57
Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler

Çorum'da bir grup tiyatro öğrencisi, trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla pandomim gösterisi yaptı.

Çorum'da bir grup tiyatro öğrencisi, trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla pandomim gösterisi yaptı.

Karayolları Trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde trafikte farkındalığı artırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Tiyatro Dördüncü Duvar üyeleri trafik yoğunluğunun yaşandığı 5 farklı kavşakta etkinlik düzenledi.

Tuzcular kavşağında "Yayaya yol ver", "Öncelik hayatın, Öncelik yayanın", "Telefonu bırak", "1 dakika çok şeyi değiştirir", "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Hayatıma kastım yok kaskım var" ve "Bazıları hızı seçer siz yaşamayı seçin" yazılı pankartlarla pandomim yapan tiyatrocu gençler sürücüler ve yayaları trafik kurallarına karşı uyardı.

Tiyatro Dördüncü Duvar Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, Trafik Şube Müdürlüğü ile güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, amaçlarının trafik kurallarına karşı farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise, trafik kenti olan Çorum'da özellikle yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için tiyatro sanatçıları ile birlikte farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini vurgulayan Bünyamin Demir, "Kentte beş önemli kavşağımız var. Bu kavşaklardan bir tanesi de Tuzcular kavşağıydı. Sürücüler, yolcular ve yayaların can güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için planlamalar yaptık" dedi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar Çorum'da sahte para operasyonu Çorum'da sahte para operasyonu

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tiyatro, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 02:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik kurallarına sanatla dikkat çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement