Trafik kurallarına uymayan sürücüye tepki
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik kurallarına uymayan sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde trafik kurallarına uymayan sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.
Yaz aylarında yurt dışından memleketlerine dönen bir gurbetçi, Türkiye
'de trafik kurallarını uygulamıyor. Yurt dışında sert kurallara uygulamak zorunda oldukları burada göz ardı eden bazı sürücüler, büyük tepki toplamaya devam ediyor. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf ve yorumla herkesin tepkisini çekti. Sosyal medyada tepkisini dile getiren bir vatandaş ise "Gurbetçi vatandaşlarımız hoşgeldiniz. Türkiye'de bir ay rahatça tatil yapabilirsiniz
Çünkü burası sizlerin rahatlayacağı bir ülke" yazı ile sitemlerini dile getirdi. - ZONGULDAK
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