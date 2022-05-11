Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı

11.05.2022 16:05
Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı

Eskişehir'de trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla polis ekiplerince şehir giriş ve çıkışlarında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla polis ekiplerince şehir giriş ve çıkışlarında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde bilinçlendirme amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından şehir giriş ve çıkışlarında bulanan trafik denetleme noktalarında vatandaşlara trafik kurallarına uyulması hatırlatıldı. Ayrıca vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı
Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı
Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı
Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı
Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı

YORUMLAR
500
İzmir'de 'Trafik Haftası' kutlandı İzmir'de 'Trafik Haftası' kutlandı Yılın trafikçileri başarı belgelerini aldı Yılın trafikçileri başarı belgelerini aldı

Trafik Denetleme, Trafik Haftası, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:13:09. #1.11#
SON DAKİKA: Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement