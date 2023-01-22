Trafik kurallarını altüst etti, 2042'ye kadar ehliyetine el konuldu, binlerce lira ceza yazıldı - Son Dakika
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Trafik kurallarını altüst etti, 2042'ye kadar ehliyetine el konuldu, binlerce lira ceza yazıldı

22.01.2023 19:41
Trafik kurallarını altüst etti, 2042'ye kadar ehliyetine el konuldu, binlerce lira ceza yazıldı

Kırıkkale'de başkasına ait otomobil ile trafiğe çıkarak kaza yapan 62 yaşındaki sürücüye ehliyet, alkol ve sigortasız araç kullanmaktan toplamda 16 bin 632 lira para cezası kesildi.

Kırıkkale'de başkasına ait otomobil ile trafiğe çıkarak kaza yapan 62 yaşındaki sürücüye ehliyet, alkol ve sigortasız araç kullanmaktan toplamda 16 bin 632 lira para cezası kesildi. 5'inci kez alkolden işlem yapılan sürücünün ehliyetini alma süreside 2042 yılına kadar uzatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Çorum D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (62) idaresindeki 06 Z 3412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince, 5'inci kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan 62 yaşındaki sürücünün ehliyetini alma süresi 2042 yılına kadar uzatıldı. Alkollü, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanan sürücüye toplamda 16 bin 632 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, aracın ruhsat sahibine de 8 bin 190 lira para cezası kesildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Trafik kurallarını altüst etti, 2042'ye kadar ehliyetine el konuldu, binlerce lira ceza yazıldı Trafik kurallarını altüst etti, 2042'ye kadar ehliyetine el konuldu, binlerce lira ceza yazıldı Malta Başbakanı Abela'dan Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olaya dair açıklama Açıklaması Malta Başbakanı Abela'dan Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olaya dair açıklama Açıklaması

Kırıkkale, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kurallarını altüst etti, 2042'ye kadar ehliyetine el konuldu, binlerce lira ceza yazıldı - Son Dakika

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