Trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve içerisinde engelli parkuru da bulunduran Çocuk Trafik Eğitim Parkı yeni eğitim öğretim yılında binlerce öğrenciye hizmet verecek.



Öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı öğrendiği, aynı zamanda eğitimin eğlenceye dönüştüğü park, 2019 yılında İstanbul genelinden 11 bin 518 öğrenciyi ağırladı. Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yeni dönem de de 5-12 yaş grubu binlerce öğrenciye kapılarını aralayacak. İçerisinde engelli parkuru da bulunan ve bu özelliğiyle İstanbul ilçe belediyeleri arasındaki trafik parkları içinde ilk olma özelliği taşıyan eğitim parkında 2019 yılında 117 engelli öğrenci eğitim aldı.



Engelliler sınıfında görme engelliden işitme engelliye, bedensel engelliye kadar her engelli grubu düşünülerek hayata geçirilmiş trafik eğitim parkında, engelliler için özel parkurlar da yer alıyor. İçerisinde anaokulu, engelli sınıfı, eğitim sınıfı, ilk yardım dersleri için hastane, trafik marketi, labirent parkuru ve eğitim araçları bulunuyor. Parkta uygulamalı trafik kurallarını öğrenmekle kalmayan öğrenciler, eğlenceli dakikalar da geçiriyor.



1 saat süren uygulamalı eğitim



Halkalı Atakent'teki eğitim veren Çocuk Trafik Parkı'nda öğrenciler, alanında uzman trafik eğitim sertifikası olan eğitmenlerden ders alıyor. 40 dakika boyunca teorik eğitim alan öğrenciler, ardından 1 saat süren uygulamalı eğitimlerle üst geçit, yaya geçidi, labirent, araç kullanımı ve trafik ışıkları eğitimlerinden geçiyor. Trafik eğitim parkına öğrenci toplulukları ve bireysel olarak başvurular kabul ediliyor.



Özel parkurlarda tecrübe



İstanbul genelinden trafik eğitim parkına misafir olmak isteyen okullar hafta içi, bireysel başvuruda bulunmak isteyen kişiler ise hafta sonu Trafik eğitim parkında ağırlanıyor. Öğrenciler trafik kurallarını kendileri için oluşturulan özel parkurlarda tecrübe ederek erken yaşta öğrenme fırsatı bulacak. Ayrıca Trafik parkının yanında bulunan, parktaki amfi tiyatro, koşu parkuru, çok amaçlı spor sahası, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları ve fitness gibi eğitim alanları, öğrencilerin spor yaparak sağlıklı yaşamasına da katkı sağlayacak. - İSTANBUL