Trafik lambalarında su satan minik kız teşekkür aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik lambalarında su satan minik kız teşekkür aldı - Son Dakika

Trafik lambalarında su satan minik kız teşekkür aldı

6 saat önce

Bursa'da trafik lambalarında su satan 8 yaşındaki Elif T.'yi tesadüfen fark eden İlçe Emniyet Müdürü, minik kızın hayatını değiştirdi.

Trafik lambalarında su satan minik kız teşekkür aldı, System.String[]

Bursa'da trafik lambalarında su satan 8 yaşındaki Elif T.'yi tesadüfen fark eden İlçe Emniyet Müdürü, minik kızın hayatını değiştirdi. Su satarken kendisine sahip çıkıp okula gönderen ve ihtiyaçlarını karşılayan emniyet müdürüne en güzel teşekkürü eden minik Elif karnesini alır almaz soluğu İlçe Emniyet Müdürlüğünde aldı.


Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünün üst tarafındaki caddede bulunan trafik lambalarında su satan Elif'i emniyet müdürü şans eseri oradan geçerken fark etti. Küçük kız korkup kaçmasın diye müdahale etmeyen müdür, sivil ve resmi kıyafetli iki kadın memuru göndererek minik kızı su sattığı trafik lambalarından aldırıp, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirtti. Burada minik Elif'i misafir ettikten sonra okul kıyafetleri ve gereçleri alan emniyet personeli onun okula kaydını yaptırdı. Küçük kızın bir süre de okula gidip gitmediği takip edildi. Ailesine de maddi yardım yapılan Elif, su satmak zorunda kalmayınca okula ve derslerine sarıldı.


Teşekkür belgeli karne getirdi


Maddi durumları iyi olmadığı ve babasının kardeşine oyuncak almakta zorlandığını için okula gitmeyerek su satan Elif, hayatını değiştiren Emniyet Müdürüne çok anlamlı bir sürpriz yaptı. Kendisini okula yazdıran ve her türlü desteği veren müdüre, aldığı teşekkür belgesini hediye eden Elif herkesi duygulandırdı. Çat kapı makamına gelen Elif'i görünce, önce şaşıran sonra ise derslerindeki başarısını gören Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, küçük kıza destek olan ve onu yalnız bırakmayan tüm emniyet personeline teşekkür etti. - BURSA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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