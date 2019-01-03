Trafik Levhalarına Bağlanan İnek Telef Oldu
1 saat önce
İzmir'in Beydağ ilçesinde ayaklarından iple trafik levhalarına bağlanmış inek telef olmuş halde bulundu.
İzmir
'in Beydağ
ilçesinde ayaklarından iple trafik levhalarına bağlanmış inek telef olmuş halde bulundu.
Mutaflar Mahallesi Muhtarı Muhammed Yörükoğlu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersindere mevkisindeki trafik levhalarına ön ayaklarından bağlanmış halde telef olan bir inek gördüklerini belirtti. Jandarma
ekiplerine durumu bildirdiklerini anlatan Yörükoğlu, "İneğin çalıntı olduğunu tahmin ediyoruz. Kulak küpeleri de kesilmiş. Bu bölgede çalınan bir hayvanımız yok. Başka bir yerden çalınarak burada ölüme terk edildiğini düşünüyoruz." dedi.
Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:54 Kaynak: AA
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