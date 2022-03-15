Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

15.03.2022 16:07
Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

Eskişehir'de karayolu üzerindeki trafik levhalarını hurda olarak satmak için kamyonete yükleyerek çalmayı deneyen bir şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de karayolu üzerindeki trafik levhalarını hurda olarak satmak için kamyonete yükleyerek çalmayı deneyen bir şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Tepebaşı- Mihalgazi Karayolu'nda gerçekleştirilen devriye esnasında Hekimdağ Mahallesi yakınlarında bir şahıs yol üzerinde bulunan trafik levhalarını demirleriyle birlikte söküp kamyonetine yüklerken suçüstü yakalandı. Hurda olarak satmak amacıyla karayolu üzerindeki metal trafik ve yön levhalarını söken şüpheli şahıs hakkında "Kamu malına zarar vermek ve hırsızlık" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

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Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Eskişehir'de yol üzerinde trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı Eskişehir'de yol üzerinde trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı

Mihalgazi, Eskişehir, Tepebaşı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı - Son Dakika


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