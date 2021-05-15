Trafik magandaları araçlarını vatandaşların üzerine sürdü, ortalık savaş alanına döndü! - Son Dakika

Trafik magandaları araçlarını vatandaşların üzerine sürdü, ortalık savaş alanına döndü!

15.05.2021 11:27

İstanbul Pendik'te iki otomobil sürücüsü araçlarıyla drift yapmak istedi. Bunun üzerine bazı vatandaşlar, kendilerine tepki gösterdi. Bir süre sonra çıkan tartışmada, magandalar araçlarını vatandaşların üzerine sürerek ezmeye çalıştı. Vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu. Ortalığın kısa sürede savaşa alanına dönmesiyle, kazada iki kişi yaralandı, bir kişi de kavga esnasında bıçaklandı.

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz gün Pendik'te yaşandı. İddiaya göre iki otomobil sürücüsü, cadde üzerinde drift yaparak tehlike saçtı. Çevredeki vatandaşlar araçta bulunan magandalara tepki gösterince otomobildekiler ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu

TARTIŞTIKLARI KİŞİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜLER

Öfkeden küplere binen otomobil sürücüleri, tartıştıkları kişilerin üzerlerine araçlarını sürerek ezmeye çalıştı. O esnada hızla ilerleyen otomobillerden biri oradan geçmekte olan bir otomobile çarpınca iki araç sürücüsü de yaralandı. Çevredekiler, kendilerini ezmeye çalışan ve kazaya sebep olan araçtaki kişiyi dışarı çıkararak darp etmeye başladı. Diğer araç sürücüsü de o esnada çevredekilerin üzerine aracını hızla sürerek ezmeye çalıştı.

Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu

VATANDAŞLAR KENDİNİ KIL PAYI KURTARDI

Hıncını alamayan maganda tekrar olay yerine hızla gelerek çevredekilerin üzerine aracını sürüp onları ezmeye çalıştı. Kendilerini ezmeye çalışan otomobilden kaçmaya çalışan vatandaşlar kendilerini bir sağa bir sola atarak kıl payı kurtuldu.

Drift yapan magandalar direksiyonu onlarca kişinin üzerine kırdı, vatandaşlar ezilmekten kıl payı kurtuldu

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMADI

İddiaya göre olay yerinden geçtiği esnada otomobilin çarpmasıyla yaralanan sürücünün yakınları olay yerine pompalı tüfekle gelerek havaya ateş açıp diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan olayda iki kişi kaza nedeniyle, bir kişi de kavga esnasında bıçaklanarak yaralandı.

Toplam 3 kişinin yaralandığı, iki sürücünün çevredeki onlarca kişiyi otomobille ezmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafik magandaları araçlarını vatandaşların üzerine sürdü, ortalık savaş alanına döndü!

Otomobil, Pendik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik magandaları araçlarını vatandaşların üzerine sürdü, ortalık savaş alanına döndü! - Son Dakika


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