Trafik magandaları kadın doktora saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik magandaları kadın doktora saldırdı - Son Dakika

Trafik magandaları kadın doktora saldırdı

6 saat önce

İstanbul Eyüpsultan'da kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dövüldü.

İstanbul Eyüpsultan'da kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dövüldü. Doktorun dehşeti yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Ş.A. isimli kadın doktor, önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan araca korna çaldı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü kadın doktora saldırdı. Kadın doktoru döven saldırgan sürücü çevredekilerin müdahalesi üzerine aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler saldırgan sürücünün kimliğini tespit etti. H.H.B. isimli saldırgan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi. Doktor Ş.A. ise saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Sürücü H.H.B. çıkarıldığı adli makamlarca 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Öte yandan, kadın sürücünün dehşeti yaşadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)

Trafik magandaları kadın doktora saldırdı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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