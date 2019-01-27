Trafik Magandaları Kameralara Yakalandı
37 dakika önce
BURSA'nın İznik ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile hafif ticari araca tutunarak giden bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'nın İznik
ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet ile hafif ticari araca tutunarak giden bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İznik ilçesi Orhangazi- Yalova
karayolunda zikzak çizerek ilerleyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 77 GG 749 plakalı motosiklet, trafikte tehlike oluşturdu. Diğer sürücüleri de tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. İznik- Bursa
karayolunda ise bir hafif ticari araca tutunarak ilerleyen bisikletli görüntülendi.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:53 Kaynak: DHA
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