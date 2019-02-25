Trafik Magandaları Kar Kış Dinlemedi
11 dakika önce
Trafik magandaları kar kış dinlemedi.
Trafik magandaları kar kış dinlemedi. İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde ortaya çıkan magandalar, "drift" diye tabir edilen tehlikeli hareketleri yaptı.
İstanbul önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrasında beyaza bürünürken, yolların boş olmasını fırsat bilen magandalar trafikte adeta terör estirdi. Ataşehir ve Ümraniye'de adeta buz pistine dönen cadde, sokak ve kavşaklarda trafiğe çıkan magandalar, otomobilleriyle "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yollarda kendi canlarını tehlikeye atan magandalar, sürücülerin de canını bir an olsun umursamadı. Megakenti adeta "drift" pistine çeviren magandalar, şov uğruna yapmadıklarını bırakmadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:51 Kaynak: İHA
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