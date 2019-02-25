Son Dakika Haberleri: Trafik Magandaları Kar Kış Dinlemedi

Trafik Magandaları Kar Kış Dinlemedi

11 dakika önce

Trafik magandaları kar kış dinlemedi.

Trafik magandaları kar kış dinlemedi. İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde ortaya çıkan magandalar, "drift" diye tabir edilen tehlikeli hareketleri yaptı.

İstanbul önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrasında beyaza bürünürken, yolların boş olmasını fırsat bilen magandalar trafikte adeta terör estirdi. Ataşehir ve Ümraniye'de adeta buz pistine dönen cadde, sokak ve kavşaklarda trafiğe çıkan magandalar, otomobilleriyle "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yollarda kendi canlarını tehlikeye atan magandalar, sürücülerin de canını bir an olsun umursamadı. Megakenti adeta "drift" pistine çeviren magandalar, şov uğruna yapmadıklarını bırakmadı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Ümraniye, Ataşehir, Güncel
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