Trafik Magandaları Terör Estirdi
12 dakika önce
Ankara'da kamyon şoförü ile bir otomobil sürücüsü trafikte adeta terör estirdi.
Ankara
'da kamyon şoförü ile bir otomobil sürücüsü trafikte adeta terör estirdi. Aracından inen kamyon şoförü, bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Olay, Ayaş
yolu Organize Sanayi Bölgesi
'nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden otomobil ve kamyon şoförü, bilinmeyen bir sebeple birbirlerinin üzerine araçlarını tehlikeli şekilde sürerek taciz etti. Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil ve kamyon daha sonra durdu. Elinde bıçakla aracından inen kamyon sürücüsü, sinirlendiği otomobilin sürücüsüne doğru koştu. Şahıs, otomobilin içinde oturan sürücüye tehditler savurarak bıçakla saldırdı. Yaşananlar, arkada seyir halinde olan başka bir otomobilin içindeki kişi tarafından anbean kaydedildi.
(Cevdet Fırat
Aydoğmuş/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor
Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı