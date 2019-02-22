Son Dakika Haberleri: Trafik Magandaları Terör Estirdi

Trafik Magandaları Terör Estirdi

12 dakika önce

Ankara'da kamyon şoförü ile bir otomobil sürücüsü trafikte adeta terör estirdi.

Ankara'da kamyon şoförü ile bir otomobil sürücüsü trafikte adeta terör estirdi. Aracından inen kamyon şoförü, bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Olay, Ayaş yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden otomobil ve kamyon şoförü, bilinmeyen bir sebeple birbirlerinin üzerine araçlarını tehlikeli şekilde sürerek taciz etti. Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil ve kamyon daha sonra durdu. Elinde bıçakla aracından inen kamyon sürücüsü, sinirlendiği otomobilin sürücüsüne doğru koştu. Şahıs, otomobilin içinde oturan sürücüye tehditler savurarak bıçakla saldırdı. Yaşananlar, arkada seyir halinde olan başka bir otomobilin içindeki kişi tarafından anbean kaydedildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, Güncel
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