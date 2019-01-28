Trafik Magandaları Yine Sahnede

Trafik magandaları bu kez İstanbul Maltepe'de sahnedeydi.

Trafik magandaları bu kez İstanbul Maltepe'de sahnedeydi. Ne kendi hayatlarını ne de trafiktekilerin hayatını umursayan şahıslar, uzun süre drift tabir edilen tehlikeli hareketleri yaparak seyretti.



Maltepe'de iki trafik magandası hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafikte art arda giden iki maganda yanlama hareketi yaparak ilerledi. Bir ara karşı yöne geçen magandalardan bir sürücü aracıyla güçlükle kaçtı. Magandaların terör estirdiği anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçlarına binerek müziğin sesini sonuna kadar açan şahısların, trafiğin akmakta olduğu cadde ve sokaklarda 'drift' tabir edilen yanlama yaparak ilerlediği ve bu şekilde tehlike saçtığı görülüyor. Karşı yönden gelen araçların sürücüleri, kendini bilmez sürücülerin hareketlerini görünce neye uğradıklarını şaşırırken, ölüme davetiye çıkaran şuursuz hareketlerin insanların yaşadığı cadde ve sokaklarda umarsızca yapıldığı görülüyor. Öte yandan magandaların bu anları bir de sosyal medyadan paylaşması da dikkat çekti.



(İHA)

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