Son Dakika Haberleri: Trafik magandalarının diğer sürücüleri tehlikeye atma anı kameralara yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trafik magandalarının diğer sürücüleri tehlikeye atma anı kameralara yansıdı

1 saat önce

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu sırada düğün konvoyu yapan araçlar trafiği durma noktasına getirdi.

Trafik magandalarının diğer sürücüleri tehlikeye atma anı kameralara yansıdı, System.String[]
Bursa'da trafiğin yoğun olduğu sırada düğün konvoyu yapan araçlar trafiği durma noktasına getirdi. Bu durumu cep telefonları ile çeken sürücüler videoyu sosyal medyada paylaşınca Bursa polisi harekete geçti.

Bursa'da bir düğün konvoyunda araçları ile tehlikeli bir biçimde şov yapan sürücüler tepki çekti. Vatandaşın kamerasına yansıyan olayda 3 araç sürücüsünün kontrolsüz bir biçimde şerit değiştirerek ilerlediği görüldü. Görüntüyü çeken sürücülerin videoyu sosyal medyada paylaşmalarının ardından kısa sürede binlerce kişi tıkladı. Videoyu ihbar kabul eden polis ekipleri harekete geçerek, üç araç sahibini tespit edip yüklü miktarda ceza kesti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehir zorbalarının, taksiciyi kafasında şişe kırıp öldüresiye dövdüğü anlar kamerada Apple'ın kurucusu Wozniak'tan "Facebook'u silin" çağrısı Melis Sütşurup'tan ayrılık açıklaması: Nedenini söylemeye terbiyem izin vermez ABD polisi dondurma yalayan kız nedeniyle markette nöbet tutuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 13:01:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik magandalarının diğer sürücüleri tehlikeye atma anı kameralara yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]