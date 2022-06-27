Trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu - Son Dakika
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Trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu

27.06.2022 18:26
Trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu

MERSİN'de tatil bölgelerinden dönen vatandaşları taciz edip, araçlarına zarar veren trafik magandası, cep telefonuyla görüntülendi.

MERSİN'de tatil bölgelerinden dönen vatandaşları taciz edip, araçlarına zarar veren trafik magandası, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Erdemli ilçesinin tatil beldesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. 33 BG 654 plakalı otomobil sürücüsü, D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan araçları yol boyunca rahatsız edip, ışıklara gelindiğinde aracından inerek, küfür ve hareketlerde bulundu. Yoluna devam eden sürücü, bu defa yolda tartıştığı başka bir otomobile çarparak hasar verdi. Vatandaşlar, sürücüden şikayetçi oldu. Trafik magandası sürücüsü başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde aracın camına vurarak açmalarını isteyen kişi, yanıt alamayınca hakaret edip tükürdü. Kaydedilen başka bir görüntüde ise tartışma yaşadığı otomobile vurarak zarar verdiği görüldü. Vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu - Son Dakika
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