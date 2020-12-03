Trafik magandası attığı makasları sosyal medyada paylaşınca yakalandı - Son Dakika

Trafik magandası attığı makasları sosyal medyada paylaşınca yakalandı
03.12.2020 12:52
100 Karayolu'nda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas atan sürücü yakalandı.
KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu
'nda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas atan sürücü yakalandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye bin 360 lira para cezası kesildi.D-100 Karayolu Küçükçekmece
mevkiinde 25 Kasım günü hız yaparak 'makas' atan sürücü trafiği tehlikeye attığı anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü
sivil trafik ekipleri, trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerin ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde sürücü yakalandı. Melih F.C.'nin sürücü belgesine, Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden geçici süre ile el koyuldu. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- İstanbul
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