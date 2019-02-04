Son Dakika Haberleri: Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı

30 dakika önce

– ADANA'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı, ardından da iki otomobile çırpıp, olay yerinden kaçtı.

Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
– ADANA'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı, ardından da iki otomobile çırpıp, olay yerinden kaçtı. Kazada otomobilin altında kalan genç ile çarptığı araçtaki bir kadın öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 0 1 ASL  75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir gence çarptı, Ardından kontrolden çıkan araç, 48 M 0606 ve 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarptı. Lüks otomobilin sürücüsü kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışanlar itfaiye erlerince çıkartıldı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede otomobilin çarptığı genç ile hastaneye kaldırılan yaralılardan bir kadın hayatını kaybetti. Hastanedeki yaralıların tedavisi devam ederken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:22 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 33 Yaşındaki Kadın, Evinde Şüpheli Bir Şekilde Ölü Bulundu Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu

Serdar Ortaç'ın Eşinden Boşanma Açıklaması! Irak'ta, Hacıları Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 02:52:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]