Son Dakika Haberleri: Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı (2)

Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı (2)

1 saat önce

ADANA'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence, sonra da iki otomobile çırpıp olay yerinden kaçtı.

Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı (2), System.String[]
ADANA'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence, sonra da iki otomobile çırpıp olay yerinden kaçtı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

 

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir genci ezip, kontrolden çıktı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin ezdiği ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin öldüğü belirlendi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de, itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkartılan Hacer Akgül, Sena Nur Akgül, Ahmet Akgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Kaçan otomobil sürücüsü Muhammet A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:14 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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