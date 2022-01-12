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Trafik magandası İETT şoförüne dehşeti yaşattı - Son Dakika

Trafik magandası İETT şoförüne dehşeti yaşattı

12.01.2022 18:26

Eyüpsultan'da yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı İETT şoförünün önünü kesen trafik magandası, tabancayla tehdit ettiği şoföre küfürler savurup tokat attı.

Eyüpsultan'da yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı İETT şoförünün önünü kesen trafik magandası, tabancayla tehdit ettiği şoföre küfürler savurup tokat attı. Yaşanan o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü İETT şoförünün önünü keserek elindeki tabanca ile şoföre tehdit savurup aşağıya indirdi. Trafik magandası küfürler savurup tokat attığı sürücüye dehşeti yaşattı. Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra trafik magandası aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra magandanın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silahla otomobilden İnan bir kişi, İETT şoförüne saldırdığı ve yumruk attığı görülüyor.

(Selim Bayraktar - Burak Uğur/İHA)

Trafik magandası İETT şoförüne dehşeti yaşattı
Trafik magandası İETT şoförüne dehşeti yaşattı
Trafik magandası İETT şoförüne dehşeti yaşattı
Trafik magandası İETT şoförüne dehşeti yaşattı

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Eyüpsultan, Otomobil, Silah, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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