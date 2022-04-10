Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika
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Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti

10.04.2022 08:38

Maltepe'de lüks otomobille sahip trafik magandası araç içerisinde bebeği olan kadın sürücüye saldırdı. Yaşanan olayda saldırganın aracın aynasını kırması bebeği korkuturken, sürücü kadın ise o anları saniye saniye telefonuna kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil yolunda dün akşam saatlerinden yaşana olayda edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı.

ARAÇTAKİ BEBEK KORKUDAN ÇIĞLIK ÇIĞLAĞA KALDI

Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin korku dolu çığlıklar attığı da duyuldu.

TRAFİK MAGANDASI GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama geldi. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada
Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
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Maltepe, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika
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