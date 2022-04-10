Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti - Son Dakika

Bir ülke daha Bayraktar SİHA'lara talip oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz aldık

Dakika bir gol bir! Ali Koç ve seçimi kazanan Uğur Dündar kürsüde restleşti

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu derken muhalefetin adayı için ortaya başka bir isim atıldı

Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil yolunda dün akşam saatlerinden yaşana olayda edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı.

ARAÇTAKİ BEBEK KORKUDAN ÇIĞLIK ÇIĞLAĞA KALDI

Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin korku dolu çığlıklar attığı da duyuldu.

TRAFİK MAGANDASI GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama geldi. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.