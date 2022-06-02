Trafik magandası takcisiye "yol verme" gerekçesiyle saldırdı! İçinde kadın yolcuların da olduğu takside korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Trafik magandası takcisiye "yol verme" gerekçesiyle saldırdı! İçinde kadın yolcuların da olduğu takside korku dolu anlar yaşandı

02.06.2022 10:30

Taksim'de bir trafik magandası, yol verme tartışması sebebiyle içinde kadın yolcuların olduğu taksiye saldırdı. Camdan sarkıp hakaret ve küfürler etmekle kalmayan maganda, hareket eden taksinin içine girmeye çalıştı. Taksi içinde bulunan müşterilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

Taksici Hüseyin Şengül, Taksim Meydanı'ndan müşteri olarak Işıl Taş ve bir kadın arkadaşını aldı. Ardından kadınların gideceği adrese doğru yola koyulan taksici aracın direksiyonunu, cadde üzerinde seyrettiği esnada kadın bir sürücünün önüne kırdı. Bu sebeple kadın sürücü ile taksici arasında tartışma başladı.

ÖNCE CAMDAN SARKTI SONRA ARACIN PEŞİNDEN KOŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücünün aracının arka koltuğunda oturan ve alkollü olduğu iddia edilen bir maganda, camdan sarktı. Şahıs arkadaşı olan kadını eliyle ittikten sonra taksiciye hakaret ve küfürler savurdu. Taksideki kadınların "Abi geç, devam et" demesi üzerine taksici Şengül, yoluna devam etmek istedi. Ancak araçtan inen alkollü şahıs taksinin arkasından koşarak önce camdan içeriye girmeye çalıştı ardından da taksiciye saldırdı.

TAKSİCİ MAGANDADAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer araçtaki bir başka şahsın müdahale etmesiyle taksici şahıslardan kurtulup yoluna devam etti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taksici Hüseyin Şengül magandadan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Hüseyin Şengül, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik magandası takcisiye 'yol verme' gerekçesiyle saldırdı! İçinde kadın yolcuların da olduğu takside korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik magandası takcisiye "yol verme" gerekçesiyle saldırdı! İçinde kadın yolcuların da olduğu takside korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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