Trafik magandası tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan B.K. isimli şahıs, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ 'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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