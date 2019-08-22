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Trafik magandası tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trafik magandası tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan B.K. isimli şahıs, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:19 Kaynak: İHA
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