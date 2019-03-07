Son Dakika Haberleri: Trafik Magandası Yolda Aracın Kapıları Açık Şekilde İlerledi

Trafik Magandası Yolda Aracın Kapıları Açık Şekilde İlerledi

14 dakika önce

Samsun'da kapıları açık şekilde trafikte seyreden otomobil trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar bir cep telefonuyla kaydedildi.

Trafik Magandası Yolda Aracın Kapıları Açık Şekilde İlerledi, System.String[]
Samsun'da kapıları açık şekilde trafikte seyreden otomobil trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar bir cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, İlkadım ilçesinde 5 Mart Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden bir otomobilin içindeki şahıslar otomobilin kapılarını açarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 70 kilometre hızla seyreden otomobilin ilk önce sol ön kapısı, daha sonra ise sağ ön kapısı otomobilin içindeki şahıslarca açılarak trafikte seyreden insanların canlarını tehlikeye soktu. Bu tehlikeli yolculuk ise otomobilin arka tarafında seyreden bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:12 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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