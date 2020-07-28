Trafik magandasının ehliyetine el konuldu - Son Dakika

İZMİR'de, kız arkadaşıyla birlikte yolculuk ettiği otomobilinin sanruf bölümüne çıkan ve direksiyonu tek ayağıyla kontrol eden A.A.'ya 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu.

İzmir çevreyolu Karşıyaka mevkiinde, 09 LZ 840 plakalı araçta yolculuk yapan A.A. ve kız arkadaşı, otomobil seyir halindeyken sanruf bölümüne çıkarak yolculuk yaptı. Aracın üzerinde oturanlardan A.A., direksiyonu tek ayağıyla kontrol etti. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video çeken vatandaşın 'Harikasınız' demesi de görüntülerde yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında, 09 LZ 840 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan A.A.'ya 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesildi. Daha sonra serbest bırakılan A.A. hakkında açılan adli işlemin sürdüğü bildirildi.