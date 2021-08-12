Trafik Master Planı hayata geçiyor! - Son Dakika

Planın onaylanmasıyla birlikte ilk etapta Eczacıbaşı Caddesi girişi, Eczacıbaşı Caddesi – Sakızköy Yolu kesişimi, Çeşme Meydanı, Yenice Caddesi ve Kadı Ali Cami etrafında kavşak çalışmaları yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin kent trafiğini en aza indirmek ve dolaylı yoldan karbon emisyonunu da en aza indirmek için geçtiğimiz yıl hazırlayıp kent paydaşlarına sunduğu Trafik Master Planı hayata geçiyor. Kırklareli İl Trafik Komisyonu tarafından da onaylanan Trafik Master Planı kapsamında ilk adımlar atıldı. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yenice Caddesi ile Turgutbey Caddesi kesişiminde ilk kavşak çalışmasını tamamlarken, diğer noktalarda da çalışmalara başlayacak.

Eczacıbaşı Caddesi'ne neşter

Yenice Caddesi'nin ardından ekipler en yüksek trafik yoğunluğunun yaşandığı Eczacıbaşı Caddesi ile Murat Hüdavendigar Caddesi kesişiminde çalışma başlattı. Ekipler plan doğrultusunda Eczacıbaşı Caddesi girişinde yolu genişletiyor. Yol ilerleyen süreçte 2 gidiş 1 geliş olarak düzenlenecek. Bu sayede söz konusu cadde üzerinde araçların bekleme süreleri ve araç kuyruğu en aza indirilmiş olacak.

O kavşak tamam!

Tüm bunlarla birlikte uzun yıllardır sürücülerin büyük sorun yaşadığı tehlikeli noktalardan biri olan Yenice Caddesi ile Turgutbey Caddesi kesişiminde de kavşak çalışması yapıldı. Trafik işaretleri ile birlikte yeniden düzenlenen kavşakla birlikte hem trafik keşmekeşi azaltıldı hem de kaza riski en aza indirildi.

Kadı Ali Cami çevresinde trafik sorun kalkacak

Öte yandan kent içi trafiğinin özellikle iş çıkış saatlerinde en yoğun yaşandığı Kadı Ali Cami etrafında da kavşak düzenlemesi yapılacak. Bu kapsamda cami etrafında tek yön uygulaması gerçekleştirilecek. Set Sokak ve Taş Köprü istikametinden gelen sürücüler İtfaiye Sokak üzerinden devam edecek. Halihazırda çift yön olan İtfaiye Sokak bu çalışma sonrasında kent merkezi ve terminal istikametine doğru tek yön olacak. Yeni Tören alanına ulaşmak isteyen sürücüler caminin etrafından dönerek yoluna devam edecek.

D-100'de de çalışma yapılacak

Lüleburgaz Belediyesi ayrıca kentin ortasından geçen uluslararası çevre yolu olan D-100 Karayolu da Trafik Master Planı doğrultusunda düzenlenecek. Ancak söz konusu yolda kavşak ve sinyalizasyon çalışmaları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni çevre yolunu yapıp D-100 Karayolu'nun mülkiyetini Lüleburgaz Belediyesi'ne vermesi bekleniyor.

25 kavşak tek tek incelenmişti

Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü'nden uzman akademisyenlerce hazırlanan Trafik Master Planı kapsamında Lüleburgaz'ın tüm sokak ve caddelerindeki trafik yoğunlukları, trafik işaretleri, sorunlu bölgeler 360 dereceli kamerayla ölçülmüş, bununla birlikte 25 ana kavşakta günün belirli saatlerinde trafik yoğunluğu ölçümü yapılmıştı. Yapılan analiz sonuçlarının ardından akademisyenlerin hazırladığı rapor Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda kent paydaşlarına sunulmuştu. Atılan tüm bu adımlarla birlikte önce Lüleburgaz İlçe Trafik Komisyonu'ndan geçen karar, ardından Kırklareli İl Trafik Komisyonu'ndan da geçti.

Yılda 20 milyon TL tasarruf

Uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan Trafik Master Planı sayesinde kent içindeki çevre kirliliğinin de en aza indirilmesi hedefleniyor. Günde 332 kilogram karbon emisyonunun yaşandığı Lüleburgaz'da, trafikte bekleme sürelerinin azaltılmasıyla birlikte bu rakam 220 kilograma düşecek. Böylece yılda yaklaşık 40 ton karbon emisyonundan kurtulmuş olunacak. Tüm bunlarla birlikte sürücüler de yakıttan yılda yaklaşık 5 milyon TL tasarruf sağlayacak. Sadece gecikmelerden kazanılacak zamanla yılda 2 milyon litre tasarruf gerçekleşecek. Gecikmeler ve akaryakıt tasarrufu hesaplandığında yılda yaklaşık 20 milyon TL tasarruf sağlanması hedefleniyor.