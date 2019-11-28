Trafik onlar için durdu

Trafik durdu, koyun sürüsü yoldan geçti

TOKAT - Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsü şehir merkezinden yolun karşısına trafik ekiplerinin kontrolünde geçirildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı İslim köyünden yaklaşık 4 gün önce yolan çıkan koyun sürüsü gece saatlerinde Çay Mahallesinden şehre indi. Behzat Bulvarından Gaziosmanpaşa Bulvarına çobanların peşinden ilerleyen koyun sürüsü yolun karşısına geçerken, trafik ekipleri yolu kesti. Trafiğe kısa süreli kapanan yoldan karşıya geçen sürü Sulu Sokak Çarşısından gece konaklayacakları yere ulaştı. Yaklaşık 450 koyunun bulunduğu sürü geceyi burada geçirdikten sonra Dereyaka köyündeki ağıllarına doğru sabah saatlerinde yola çıkacak

Besici Metin Ağoğlu, yayla dönüşünde çarşıdan geçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Hayvanlar yeni koça kattık, onları fazla yormamak için daha kısa olan ana yoldan geçtik. Cadde de araçlar yol verdi, trafik ekipleri yolda önlem aldı. Hepsine teşekkür ediyorum. Hava şartları nedeni ile zorlu bir yolculuk geçirdik. Bu iş sevilmeden yapılmıyor, kolay değil" diye konuştu. Gece saatlerinde şehir merkezinde koyunları gören sürücüler ise gözlerine inanamadı.