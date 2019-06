Trafik önlemleri bayramda meydana gelen kazaları azalttı

Emniyet ve jandarmadan yaklaşık 185 bin trafik görevlisinin 9 günlük bayram tatili süresince yaptığı çalışmalar sonucunda ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, vatandas¸ların huzur ve gu¨ven ic¸inde seyahat etmelerini sagˆlamak, bas¸ta otobu¨s kazaları ile kaza kara noktalarındaki can kayıplarını o¨nlemek ve kara yolu trafik akıs¸ını sagˆlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun mesai gerçekleştirildi.Alınan önlemler kapsamında yaklaşık 185 bin trafik görevlisi bayramda yollarda mesai yaptı. Otobu¨slerde denetim yapmak için 760 personel yolcu koltuğuna otururken, tedbirleri go¨zden gec¸irmek ve yerinde denetlemek ic¸in 66 polis/jandarma mu¨fettis¸i görevlendirildi. Tüm bu tedbirler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bürokratlar tarafından bizatihi kontrol edildi.Bu kapsamda, en son 9 gün kesintisiz bayram tatili yapılan 2016'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına bakıldığında, 112 ölümlü ve 6 bin 181 yaralanmalı trafik kazasında 152 kişi hayatını kaybederken 12 bin 729 kişinin yaralandığı, bu yıl 9 günlük bayram tatilinde 73 ölümlü, 4 bin 591 yaralamalı trafik kazasında 86 kişinin öldüğü, 9 bin 453 kişi yaralandığı görüldü.Son 10 yılda motorlu arac¸ sayısındaki yüzde 61'lik artıs¸ ve trafik yu¨ku¨ne ragˆmen aynı sürelerdeki bayram tatillerinde günlük ortalama can kaybı sayısı 20'den 10'a indi.Emniyet kemeri hayati önemdeKazaların yüzde 35,5'i kavşaklarda meydana gelirken, kazalarda hayatını kaybeden ve emniyet kemeri/kask durumu tespit edilebilen sürücülerin yüzde 91'inin emniyet kemeri/kask takmadığı belirlendi. Antalya 'da 6, Balıkesir İzmir ve Yozgat 'ta 4'er, Düzce ve Diyarbakır 'da 3'er, Ankara Sivas ve Trabzon 'da 2'şer, Kahramanmaraş Ardahan ve Iğdır 'da 1'er ölümlü trafik kazası meydana geldi.Bu kazalarda Antalya'da 7, Tekirdağ'da 6, Balıkesir ve Yozgat'ta 5'er, İzmir ve Düzce'de 4'er, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Tokat'ta 3'er, Adana, Bursa, Çorum, Eskişehir, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Sivas, ve Trabzon'da 2'şer, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Niğde, Rize, Sinop, Uşak, Zonguldak, Karaman, Ardahan ve Iğdır'da 1'er kişi hayatını kaybetti.Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde 7'şer kişi hayatını kaybederken, 3. gün 9, 4. gün 10, 5. gün 15, 6. ve 7. günlerde 4'er, 8. günde ise 14 kişi öldü. Kazalarda en fazla can kaybının tatilin 9. gününde meydana geldiği, 16 vatandaşın dönüş yolunda yaşamını yitirdiği tespit edildi.