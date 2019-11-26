Son Dakika Haberleri: Trafik otosu yolda kalan aracı tamirciye kadar çekti
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Trafik otosu yolda kalan aracı tamirciye kadar çekti

6 saat önce

Yozgat Atatürk yolunda elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yolda kalan bir minibüs, trafik polislerinin yardımı ile çekilerek sanayiye götürüldü.

Trafik otosu yolda kalan aracı tamirciye kadar çekti, System.String[]

Yozgat Atatürk yolunda elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yolda kalan bir minibüs, trafik polislerinin yardımı ile çekilerek sanayiye götürüldü.


Yozgat Atatürk yolu Fen Lisesi kavşağında bulunan 5436 nolu Şehir İçi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne ait trafik ekibi, yolda kalan bir minibüsü halat yardımıyla yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yozgat sanayisine götürdü. Trafik polislerinin yolda kalan sürücüye yardımcı olması bir vatandaş tarafından fotoğraflanırken ekiplerin yardım anı bölgedeki MOBESE kameralarınca da kaydedildi. - YOZGAT

Mustafa Kemal Atatürk, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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