Trafik otosu yolda kalan aracı tamirciye kadar çekti
6 saat önce
Yozgat Atatürk yolunda elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yolda kalan bir minibüs, trafik polislerinin yardımı ile çekilerek sanayiye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
Yozgat Atatürk yolunda elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yolda kalan bir minibüs, trafik polislerinin yardımı ile çekilerek sanayiye götürüldü.
Yozgat Atatürk yolu Fen Lisesi kavşağında bulunan 5436 nolu Şehir İçi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne ait trafik ekibi, yolda kalan bir minibüsü halat yardımıyla yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yozgat sanayisine götürdü. Trafik polislerinin yolda kalan sürücüye yardımcı olması bir vatandaş tarafından fotoğraflanırken ekiplerin yardım anı bölgedeki MOBESE kameralarınca da kaydedildi. - YOZGAT
Devlet Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili sessizliği bozdu: Atatürk'ün ahı tuttu Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti