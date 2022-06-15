Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı

15.06.2022 21:37
Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir trafik polisi, seyir halindeki elektrikli çekçekten yola düşen çocuğu minibüsün altında kalmaktan son anda kurtardı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir trafik polisi, seyir halindeki elektrikli çekçekten yola düşen çocuğu minibüsün altında kalmaktan son anda kurtardı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Kashipur kentinde küçük bir kız çocuğu, hareket halindeki elektrikli çekçekten otoyola düştü. O sırada trafik akışını yönlendiren bir polis, çocuğun düşmesinin ardından trafiği durdurdu. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde küçük çocuk minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis, çocuğu yerden kaldırıp kucağına alarak annesine teslim etti. Çocuğunu polisten alan anne ise yeniden araca bindi. Hindistanlılar, olayın ardından polisi kahraman olarak nitelendirdi. - YENİ DELHİ

YORUMLAR
500
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı Hindistan'da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İHA

Uttarakhand, India, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 23:16:06. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik polisi araçtan düşen çocuğu ezilmekten son anda kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement