Son Dakika Haberleri: Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı

Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı

21 dakika önce

Uşak'ta 3 motosikletin çarpışması sonucu bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi, 2 lise öğrencisi yaralandı.

Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı, System.String[]
Uşak'ta 3 motosikletin çarpışması sonucu bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi, 2 lise öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Lisesi 11. sınıf öğrencisi Enes Kıtır'ın (18) kullandığı 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi U.D. (17) idaresindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, Uşak- İzmir kara yolu Desan Sitesi mevkisindeki yan yolda karşı yönden gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi N.B.T'nin (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kıtır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakındaki hastanelerde tedavi altına alınan sürücülerden N.B.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Oğlunun öldüğünü kaza yerinde öğrendi

Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürü'nün makam şoförü olarak görev yapan polis memuru Fatih Kıtır, görevli gittiği kaza yerinde oğlunun ölüm haberini aldı.

Gözyaşlarına boğulan trafik polisini, mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Kıtır'ın, motosikletini okula gidip gelmek için bir ay önce satın aldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:24 Kaynak: AA

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