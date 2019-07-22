Trafik polisi kazada yaralandı
42 dakika önce
Adana'da otomobil ile çarpışan motorize trafik polisi yaralandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
'da otomobil ile çarpışan motorize trafik polisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir
ilçesi, Sinanpaşa
Mahallesinde meydana geldi. Trafik polisi Hilmi Sezerbaş'ın kullandığı motosiklet ile Cevat İbrahim Senem'in kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trafik polisi motosikletten savrularak yaralandı. Otomobilin sürücüsü Senem, 112 Acil Servis
'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü Senem ise olay yerine gelen polisler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi İki otomobil, otobüs durağına daldı: 8 yaralı Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti!