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Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi - Son Dakika

Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi

26.06.2021 15:44
Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi, System.String[]

Çanakkale'de bir öğrenci sınava gireceği binayı karıştırdı. Zor durumda kalan kızın imdadına motosikletli trafik polisi yetişti. Saniyelerle yarışan trafik polisi, öğrenciyi doğru binaya yetiştirmek için yoğun çaba gösterse de, genç kız içeriye alınmadı. Büyük üzüntü yaşanan o anlarda, polisin "Yetiştiremedik. Kusura bakma, özür dilerim valla. Kızım hakkını helal et" demesi herkesi duygulandırdı. Öğrenci ise "Sen elinden gelini yaptın. Senden Allah razı olsun'' sözleriyle teşekkür etti.

Çanakkale'de öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonun yolunu tuttu. Sınava ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda girecek olan bir kız öğrenci, yanlışlıkla Sağlık Bilimleri Fakültesi binasına gitti.

Polisten, YKS'ye yetiştiremediği öğrenciye: Özür dilerim kızım, hakkını helal et

YANLIŞ BİNAYA GİDİNCE POLİS YARDIMA KOŞTU

İddiasına göre, kendisini yukarı salona kadar alan görevliler, son anda yanlışlığı fark ederek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yönlendirdi. Kapıların kapanmasına dakikalar kaldığını gören trafik polisi, devreye girdi. Polis memuru, motosikletiyle kız öğrenciyi salona getirdi.

YETİŞEMEYİNCE BÜYÜK HÜZÜN YAŞANDI

Ancak saniyeler önce kapılar kapandığı için görevliler kız öğrenciyi içeriye almadı. Hem kız öğrenci hem de polis memuru büyük üzüntü yaşadı. Aynı şekilde kapı kapatıldığı için oğlunun sınava giremediğini ileri süren bir anne de gözyaşlarına hakim olamadı.

Polisten, YKS'ye yetiştiremediği öğrenciye: Özür dilerim kızım, hakkını helal et

''YETİŞTİREMEDİK, KIZIM HAKKINI HELAL ET''

Polis memuru, "Yetiştiremedik, ben üzüldüm vallahi. Yanlış binaya gitmiş, oradan aldım, buraya gelene kadar kapılar kapanmış" dedi. Polis memuru, kız öğrencinin yanına giderek, "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kusura bakma, özür dilerim valla. Ben senden daha çok üzüldüm. Kızım hakkını helal et" diyerek, teselli etmeye çalıştı. Olup biteni izleyen çevredeki vatandaşlar da polis memurunun çabasını takdir ederek, "Sen elinden gelini yaptın. Senden Allah razı olsun" dedi.

Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi

Çanakkale, Mevla, Polis, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Çolak Deres: yahu arkadaş buda habermi piknik için sabahın köründe kalkarlar ama ne hikmetse sınava gelince hep geç kalırlar yahu kardeşim yarım saat önce yola çıksan yetişirsin KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi - Son Dakika
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