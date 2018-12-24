Son Dakika Haberleri: Trafik Polisi Silahlı Saldırıyı Önledi

Trafik Polisi Silahlı Saldırıyı Önledi

37 dakika önce

Adana'da bir kişinin başka bir şahsa yönelik silahlı saldırısını trafik polisi önledi.

Trafik Polisi Silahlı Saldırıyı Önledi, System.String[]
Adana'da bir kişinin başka bir şahsa yönelik silahlı saldırısını trafik polisi önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde bulunan Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Mehmet A. ile Erdem G. caddede karşılaştı. Taraflar burada önce tartışıp daha sonra da kavga etmeye başladı. Erdem G. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Bu sırada bölgede görevli trafik polisi Kenan Gültekin Öztürk silah sesini duyar duymaz olay yerine gitti. Trafik polisi, tabancasını Mehmet A.'ya doğrultarak vurmak isteyen Erdem G.'ye müdahale edip, silahına da el koydu. Zanlı gelen ekiplerce gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:22 Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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