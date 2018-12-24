Trafik Polisi Silahlı Saldırıyı Önledi
37 dakika önce
Adana'da bir kişinin başka bir şahsa yönelik silahlı saldırısını trafik polisi önledi.
Adana
'da bir kişinin başka bir şahsa yönelik silahlı saldırısını trafik polisi önledi.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan
ilçesinde bulunan Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Mehmet A. ile Erdem G. caddede karşılaştı. Taraflar burada önce tartışıp daha sonra da kavga
etmeye başladı. Erdem G. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. Bu sırada bölgede görevli trafik polisi Kenan Gültekin Öztürk
silah sesini duyar duymaz olay yerine gitti. Trafik polisi, tabancasını Mehmet A.'ya doğrultarak vurmak isteyen Erdem G.'ye müdahale edip, silahına da el koydu. Zanlı gelen ekiplerce gözaltına alınarak 5 Ocak Polis
Merkezine götürüldü. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:22 Kaynak: İHA
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