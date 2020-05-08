Trafik polisi, söz verdiği öğrencilerle EBA'da buluştu - Son Dakika

KIRIKKALE'de trafik polisi Deniz Mutlu, daha önce söz verdiği öğrencilerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programı üzerinden bir araya geldi.

Kırıkkale'de Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Deniz Mutlu, koronavirüs salgınından önce ilçede eğitim gören öğrencileri kentteki çok amaçlı trafik parkına götüreceğini dair söz verdi. Öğrencilere verdiği sözü unutmayan polis memuru Mutlu, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrencilere EBA üzerinden ulaşarak, trafik kuralları konusunda bilgiler verdi.

Mutlu, trafik haftasının ana teması olan 'Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganının öneminden bahsetti. Mutlu, öğrencileri ilk fırsatta trafik parkına götüreceğini söyledi.