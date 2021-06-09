Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti - Son Dakika

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

BURDUR - Burdur'da trafik saatinde yolda aracı bozulan vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti.

Burdur - Fethiye yolunda bir vatandaşın kullandığı 15 LH 254 plakalı ticari araç trafiğin yoğun olduğu zamanda bozularak yolun ortasında kaldı. Bu sırada aracın bozulduğu yerde bulunan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi, sürücüye yardım etmeye çalıştı. Bir süre arabayı iten emniyet görevlisi arabayı kenara aldırarak trafik akışının bozulmasını engelledi. Polisin bu hareketi bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.