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Trafik polisinden alkışlanacak hareket

41 dakika önce

Trafik polisinden alkışlanacak hareket Yaşlı kadını hem yolun karşısına geçirdi hem de su ikram ettiBURSA - Bursa'da örnek polis, motosikletini durdurup, kavşakta bekleyen yaşlı kadını önce karşıdan karşıya geçirdi, sonra da marketten su alıp ikram etti.

Trafik polisinden alkışlanacak hareket
Yaşlı kadını hem yolun karşısına geçirdi hem de su ikram etti
BURSA - Bursa'da örnek polis, motosikletini durdurup, kavşakta bekleyen yaşlı kadını önce karşıdan karşıya geçirdi, sonra da marketten su alıp ikram etti.
Örnek olay, Çekirge Meydanı'nda meydana geldi. Motorize trafik polisi, araçların yoğun olduğu kavşakta yaşlı bir kadının sıcakta elinde pazar arabasıyla beklediğini gördü. Motorunu park eden polis, hemen yaşlı kadının yardımına koştu. Pazar arabasını taşıyan polis, yaşlı kadına refakat ederek onu güvenle karşıdan karşıya geçirdi. Yaşlı kadının sıcaktan bunaldığını anlayan polis, bir esnafın sandalyesine oturtup, marketten su aldı. Soğuk suyu yaşlı kadına ikram eden örnek polis, daha sonra motoruna atlayıp görevine devam etti.
Motosikletli polis memurunun bu davranışı büyük takdir topladı. Yaşlı kadın kendisine yardım eden polise teşekkür ve hayır dua etti.
Trafik polisinden alkışlanacak hareket
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Bursa, Polis, Genel
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